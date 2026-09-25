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Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 742827
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Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние, 742827

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Уценка
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 1
Уценка
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 2
Уценка
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 3
Уценка
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 4
Уценка
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 5
Уценка
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
3 030 руб.  7 580 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние
3 030 руб. -60%
7 580 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
24

Описание товара Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние

Причина уценки: нет коробки, на коже небольшая дырочка и потертости, на каркасе царапины, нет подлокотников, нет крепления Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: каркас, сиденье

Отзывы о товаре Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
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Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: нет коробки, на коже небольшая дырочка и потертости, на каркасе царапины, нет подлокотников, нет крепления Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: каркас, сиденье
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - стоимость товара 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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