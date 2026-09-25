Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние, 742827
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%3 030 руб. 7 580 руб.
В наличии
Код товара: 742827
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Загружаем...
3 030 руб. -60%
7 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
24
Описание товара Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние
Причина уценки: нет коробки, на коже небольшая дырочка и потертости, на каркасе царапины, нет подлокотников, нет крепления Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: каркас, сиденье
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Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Регулировка под вес
нет
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
нет
Материал обивки
искусственная кожа
Колеса
нет
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Россия
Причина уценки: нет коробки, на коже небольшая дырочка и потертости, на каркасе царапины, нет подлокотников, нет крепления Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: каркас, сиденье
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
Уцененный товар Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусственная кожа хорошее состояние - стоимость товара 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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