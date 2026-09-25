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Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 742808
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Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние, 742808

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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 14
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 16
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 17
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Уценка
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 6
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  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 10
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 11
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 12
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 13
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 14
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 15
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 16
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 17
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 18
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 19
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 20
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 21
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
8 550 руб.  12 210 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние
8 550 руб. -30%
12 210 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
розовый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
21.9

Описание товара Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , спинка, сиденье , подлокотники , газ-лифт, колеса , защитные кожухи , креставина Причина уценки: повреждена коробка, нет шайб и болтов



Теги товара: тканевые, до 150 кг

Отзывы о товаре Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
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Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
розовый
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , спинка, сиденье , подлокотники , газ-лифт, колеса , защитные кожухи , креставина Причина уценки: повреждена коробка, нет шайб и болтов


Теги товара: тканевые, до 150 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - по цене 8550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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