Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние, 742808
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%8 550 руб. 12 210 руб.
В наличии
Код товара: 742808
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8 550 руб. -30%
12 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
розовый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
21.9
Описание товара Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , спинка, сиденье , подлокотники , газ-лифт, колеса , защитные кожухи , креставина Причина уценки: повреждена коробка, нет шайб и болтов
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Бренд
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
150 °
Подушка для поясницы
Да
Ограничение по весу
150 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Развернуть
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
розовый
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , спинка, сиденье , подлокотники , газ-лифт, колеса , защитные кожухи , креставина Причина уценки: повреждена коробка, нет шайб и болтов
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Уцененный товар Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Viking Knight Fabric малиновый хорошее состояние - по цене 8550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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