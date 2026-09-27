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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3&quot; WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 290 руб. 
Начислим 949 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN)
59 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х2
Вес, кг.
1.59

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN)

Этот ноутбук Lenovo легко станет вашим универсальным помощником. Большой экран 15,3 дюйма с яркой IPS-матрицей и повышенным разрешением 1920x1200 — рабочие документы, фильмы и фотографии выглядят ярко и чётко на любой задаче. Сердце устройства — производительный процессор Intel Core i5: мощности хватит и для рабочих проектов, и для творчества, и для отдыха. Мгновенный отклик обеспечивает оперативная память DDR5 на 8 Гб — система не тормозит даже при открытии множества вкладок и приложений. Просторный SSD на 512 Гб позволяет хранить всё необходимое под рукой, а подсветка клавиатуры создаёт дополнительный комфорт при работе в тёмное время суток.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo легко станет вашим универсальным помощником. Большой экран 15,3 дюйма с яркой IPS-матрицей и повышенным разрешением 1920x1200 — рабочие документы, фильмы и фотографии выглядят ярко и чётко на любой задаче. Сердце устройства — производительный процессор Intel Core i5: мощности хватит и для рабочих проектов, и для творчества, и для отдыха. Мгновенный отклик обеспечивает оперативная память DDR5 на 8 Гб — система не тормозит даже при открытии множества вкладок и приложений. Просторный SSD на 512 Гб позволяет хранить всё необходимое под рукой, а подсветка клавиатуры создаёт дополнительный комфорт при работе в тёмное время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/512Gb SSD/15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits/No OS luna grey (83K100VDIN) – стоимость товара 59290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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