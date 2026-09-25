Уцененный товар Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185 отличное состояние, 742803
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Набор посуды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%390 руб. 450 руб.
В наличии
Код товара: 742803
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Загружаем...
390 руб. -13%
450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор посуды
Количество предметов в наборе
3
Материал
стекло
Предметы составе набора
кружка, салатник, тарелка десертная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х12
Вес, г.
867
Описание товара Уцененный товар Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: кружка, салатник, тарелка Причина уценки : повреждена упаковка
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Бренд
Тип товара
Набор посуды
Количество предметов в наборе
3
Материал
стекло
Предметы составе набора
кружка, салатник, тарелка десертная
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: кружка, салатник, тарелка Причина уценки : повреждена упаковка
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Уцененный товар Набор для завтрака ДИСНЕЙ СКУЛ 3пр OSZ 20C2185 отличное состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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