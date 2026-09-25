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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро

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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 1
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 2
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 3
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет белый серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 1
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 2
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 3
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742802
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет белый серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро

Надежный гидравлический доводчик Stayer MAXComfort предназначен для автоматического закрывания внутренних и наружных дверей весом до 80 кг. Модификация выполнена в практичном белом цвете с серебристым отливом, гармонично сочетающемся с большинством современных дверных полотен. Литой высокопрочный корпус из силумина эффективно защищен от механических повреждений и коррозии. Двухскоростная система регулировки позволяет тонко настроить фазу плавного доведения и финального плотного прихлопа.

Отзывы о товаре Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет белый серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный гидравлический доводчик Stayer MAXComfort предназначен для автоматического закрывания внутренних и наружных дверей весом до 80 кг. Модификация выполнена в практичном белом цвете с серебристым отливом, гармонично сочетающемся с большинством современных дверных полотен. Литой высокопрочный корпус из силумина эффективно защищен от механических повреждений и коррозии. Двухскоростная система регулировки позволяет тонко настроить фазу плавного доведения и финального плотного прихлопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37916-80, до 80 кг, белый серебро - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1250 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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