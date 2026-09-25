Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
В наличии
Код товара: 742799
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6 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х24
Вес, кг.
8.83
Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м,
Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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