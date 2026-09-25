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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м,

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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - фото 1
Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - фото 2
Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - фото 1
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - фото 2
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м,
6 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х24
Вес, кг.
8.83

Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м,

Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м,




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-325 IP44 55076-50_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м, - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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