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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ

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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 1
Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 2
Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 1
  • Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 2
  • Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
2.3

Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ

Силовой удлинитель на стальной катушке кг 3x2.5 30м ЗУБР Кг 325, 55079-30_z01 используется для подключения электрических приборов к сети. Является незаменимым помощником в работе с электрооборудованием. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надежную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Силовой удлинитель на стальной катушке кг 3x2.5 30м ЗУБР Кг 325, 55079-30_z01 используется для подключения электрических приборов к сети. Является незаменимым помощником в работе с электрооборудованием. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надежную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-325 IP44 55079-30_z01, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 30 м, КГ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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