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Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС

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Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 1
Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 2
Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 1
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 2
  • Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742794
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС
3 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х21
Вес, кг.
5

Описание товара Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС

Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель - 1шт.
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на катушке Stayer M-315 55078-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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