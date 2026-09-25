Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-50, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
2x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 742786
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Загружаем...
3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
2x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
230
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель - 1 шт.
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х21
Вес, кг.
4.28
Описание товара Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-50, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС
Удлинитель на катушке ЗУБР 55103-50, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице.
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Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
2x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
230
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель - 1 шт.
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Удлинитель на катушке ЗУБР 55103-50, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-50, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-50, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 50 м, ПВС