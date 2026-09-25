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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС

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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 1
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 2
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 3
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 4
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 5
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 6
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
2x1,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 1
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 2
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 3
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 4
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 5
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 6
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
2x1,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х27х21
Вес, кг.
2.29

Описание товара Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС

Удлинитель на катушке ЗУБР 55103-20, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
2x1,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель на катушке ЗУБР 55103-20, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС-215 55103-20, 3500 Вт, 2 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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