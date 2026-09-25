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Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА купить с доставкой в Москве
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Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
26х17х12
Вес, кг.
3.18

Описание товара Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА

Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА



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Отзывы о товаре Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоматический стабилизатор напряжения ЗУБР 59381-0.5, 0,5 кВт, 500ВА - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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