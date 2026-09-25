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Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч

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Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 1
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 2
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 3
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 4
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 5
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 6
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 7
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 8
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 9
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 10
Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
1000
Класс защиты
IPX8
Цвет корпуса
зеленый, черный
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 1
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 2
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 3
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 4
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 5
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 6
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 7
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 8
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 9
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 10
  • Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Вид фонаря
налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
1000
Класс защиты
IPX8
Цвет корпуса
зеленый, черный
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
277

Описание товара Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч

Налобные фонари KRAFTOOL подходят для работ в помещении, на открытом воздухе или в дороге. Благодаря особой конструкции, фонарь может использоваться как налобный, и как ручной. Обеспечивает освещение ближней и дальней рабочих зон. Выполнен из прочного авиационного алюминия. Имеет 5 режимов работы. Комплектуется сменным аккумулятором и кабелем зарядки USB-C. Фонарь удобно надевать на голову за счет эргономичного оголовья. Оснащен неодимовым магнитом. Многофункциональный, перезаряжаемый аккумулятор. Водонепроницаемый корпус обеспечивает работу фонаря даже при неблагоприятных погодных условиях. Ударостойкий корпус обеспечивает надежную эксплуатацию.

Отзывы о товаре Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Вид фонаря
налобный
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
1000
Класс защиты
IPX8
Цвет корпуса
зеленый, черный
Тип питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Налобные фонари KRAFTOOL подходят для работ в помещении, на открытом воздухе или в дороге. Благодаря особой конструкции, фонарь может использоваться как налобный, и как ручной. Обеспечивает освещение ближней и дальней рабочих зон. Выполнен из прочного авиационного алюминия. Имеет 5 режимов работы. Комплектуется сменным аккумулятором и кабелем зарядки USB-C. Фонарь удобно надевать на голову за счет эргономичного оголовья. Оснащен неодимовым магнитом. Многофункциональный, перезаряжаемый аккумулятор. Водонепроницаемый корпус обеспечивает работу фонаря даже при неблагоприятных погодных условиях. Ударостойкий корпус обеспечивает надежную эксплуатацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный налобный/ручной фонарь Kraftool KH-7 56450, 1000 лм, 4 режима, 2200мАч - стоимость товара 2650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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