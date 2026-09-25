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Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима купить с доставкой в Москве
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Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима

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Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - фото 1
Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - фото 2
Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
6
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
450
Класс защиты
IP54
Цвет корпуса
черный
  • Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - фото 1
  • Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - фото 2
  • Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Вид фонаря
налобный
Мощность, Вт
6
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
450
Класс защиты
IP54
Цвет корпуса
черный
Тип питания
батарейки AA
Количество батареек
4
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, г.
283

Описание товара Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима

Предназначен для освещения темных участков. Используется для четкого акцентированного освещения в помещениях и на улице

Отзывы о товаре Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Вид фонаря
налобный
Мощность, Вт
6
Цоколь
нет, встроенные светодиоды
Световой поток
450
Класс защиты
IP54
Цвет корпуса
черный
Тип питания
батарейки AA
Количество батареек
4
Страна производитель
Россия
Описание
Предназначен для освещения темных участков. Используется для четкого акцентированного освещения в помещениях и на улице
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Налобный светодиодный фонарь ЗУБР РХ-650 56430, 4 AA, 450 Лм, 3 режима - этот товар вы можете купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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