Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 742774
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
100х630 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х11х11
Вес, кг.
2.14
Описание товара Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01
Телескопический штатив для 2-х прожекторов Stayer в сумке 56922-B_z01 предназначен для установки двух прожекторов. Используется внутри помещений. Регулируется по высоте от 65 до 160 см. Легко и быстро устанавливается. Имеет планку для одновременной установки двух прожекторов. Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку - 8 кг. Размер в сложенном виде - 10х63 см. Диаметр основания треноги - 96 см. В комплекте поставляется сумка-чехол для удобства хранения и переноски.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
100х630 мм
Страна производитель
Китай
Телескопический штатив для 2-х прожекторов Stayer в сумке 56922-B_z01 предназначен для установки двух прожекторов. Используется внутри помещений. Регулируется по высоте от 65 до 160 см. Легко и быстро устанавливается. Имеет планку для одновременной установки двух прожекторов. Изготовлен из высокопрочной стали и выдерживает максимальную нагрузку - 8 кг. Размер в сложенном виде - 10х63 см. Диаметр основания треноги - 96 см. В комплекте поставляется сумка-чехол для удобства хранения и переноски.
Телескопический штатив для 2х прожекторов в сумке Stayer MAX Stable 56922-B_z01 - стоимость товара 2090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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