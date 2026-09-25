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Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 купить с доставкой в Москве
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Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65

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Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 1
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 2
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 3
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 4
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 5
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 6
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 7
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 8
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 9
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 10
Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 1
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 2
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 3
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 4
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 5
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 6
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 7
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 8
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 9
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 10
  • Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
12000
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
328х322х43 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х5
Вес, кг.
1.58

Описание товара Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65

Прожектор используется для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках, также для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.

Отзывы о товаре Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
12000
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
328х322х43 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Прожектор используется для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках, также для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Конструкция прожектора и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги по классу IP65.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светодиодный прожектор Stayer LED-MAX 57131-150_z03, 150 Вт, 6500K, IP 65 - стоимость товара 1940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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