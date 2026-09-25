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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 купить с доставкой в Москве
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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65

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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 1
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 2
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 3
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 4
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 5
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 6
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 7
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 1
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 2
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 3
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 4
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 5
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 6
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 7
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65
4 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
8000
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х19х13
Вес, кг.
3

Описание товара Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65

Светодиодные прожекторы на штативе STAYER 56925-2-50, предназначены для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используются для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.

Отзывы о товаре Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
8000
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодные прожекторы на штативе STAYER 56925-2-50, предназначены для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используются для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Могут также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-50, 2 ? 50 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - стоимость товара 4010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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