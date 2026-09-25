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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 купить с доставкой в Москве
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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65

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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 1
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 2
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 3
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 4
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 5
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 6
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 7
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 8
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 9
Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
30
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 1
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 2
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 3
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 4
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 5
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 6
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 7
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 8
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 9
  • Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742770
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65
3 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
30
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
4800
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
75.5х11.4х14.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х35х29
Вес, кг.
2.87

Описание товара Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65

Светодиодные прожекторы на штативе 2x30 вт STAYER Led-max 56925-2-30 - осветительный прибор, состоящий из прочной и устойчивой треноги с двумя прожекторами на основе ярких, высокоэффективных и долговечных источников света. Корпус прожекторов выполнен из алюминиевого сплава, литого под давлением, обеспечивающего высокую теплопередачю.

Отзывы о товаре Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
30
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Мощность светового потока, Лм
4800
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
75.5х11.4х14.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодные прожекторы на штативе 2x30 вт STAYER Led-max 56925-2-30 - осветительный прибор, состоящий из прочной и устойчивой треноги с двумя прожекторами на основе ярких, высокоэффективных и долговечных источников света. Корпус прожекторов выполнен из алюминиевого сплава, литого под давлением, обеспечивающего высокую теплопередачю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светодиодные прожекторы на штативе Stayer LED-MAX 56925-2-30, 2 ? 30 Вт, 1,6 м, 6500 К, IP 65 - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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