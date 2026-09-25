Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
200
Min высота, мм
37
Класс защиты
IP65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
В наличии
Код товара: 742767
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
200
Min высота, мм
37
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
16000
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
39 ? 26,5 ? 3,7 см
Размеры в упаковке, см
40х27х4
Вес, кг.
2.34
Описание товара Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65
Прожектор светодиодный ЗУБР 57141-200 предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
200
Min высота, мм
37
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
16000
Цветовая температура
6500 К
Габариты без упаковки
39 ? 26,5 ? 3,7 см
Прожектор светодиодный ЗУБР 57141-200 предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-200 57141-200, 200 Вт, 6500 К, IP 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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