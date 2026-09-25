Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-100 57141-100, 100 Вт, 6500 К, IP 65
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 742766
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1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
1
Мощность светового потока, Лм
8000
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х4
Вес, кг.
1.21
Описание товара Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-100 57141-100, 100 Вт, 6500 К, IP 65
Прожектор светодиодный ЗУБР 57141-100, предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
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Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
100
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
1
Мощность светового потока, Лм
8000
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Прожектор светодиодный ЗУБР 57141-100, предназначен для наружного освещения на открытых строительных и производственных площадках. Используется для подсветки объектов: витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п. Прожектор может также применяться для внутреннего освещения больших помещений: залов, спортивных помещений, автостоянок. Благодаря ударопрочному корпусу, термостойкому стеклу и высокому классу электрозащиты можно использовать на улице в любую погоду. Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40С. Герметичная пыле-влагозащищенная конструкция IP65. Срок службы светодиодов 30 000 часов.
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-100 57141-100, 100 Вт, 6500 К, IP 65 - по цене 1410 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Светодиодный прожектор ЗУБР ПСК-100 57141-100, 100 Вт, 6500 К, IP 65