Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742765
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Характеристики
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
13500
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
2.9
Описание товара Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65
Прожектор светодиодный ЗУБР 57140-150, предназначен для освещения объектов на расстоянии.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
13500
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Прожектор светодиодный ЗУБР 57140-150, предназначен для освещения объектов на расстоянии.
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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