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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 купить с доставкой в Москве
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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65

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Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 1
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 2
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 3
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 4
Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 1
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 2
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 3
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 4
  • Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742765
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
13500
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
2.9

Описание товара Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65

Прожектор светодиодный ЗУБР 57140-150, предназначен для освещения объектов на расстоянии.

Отзывы о товаре Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
прожектор
Мощность, Вт
150
Класс защиты
IP65
Мощность светового потока, Лм
13500
Цветовая температура
6500 К
Страна производитель
Китай
Описание
Прожектор светодиодный ЗУБР 57140-150, предназначен для освещения объектов на расстоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светодиодный прожектор ЗУБР ПСВ-150 57140-150, 150 Вт, 6500K, IP 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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