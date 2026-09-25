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Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м купить с доставкой в Москве
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Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м

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Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 1
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 2
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 3
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 4
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 5
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 6
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 7
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 8
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 1
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 2
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 3
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 4
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 5
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 6
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 7
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 8
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
960х1600
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
64х10х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м

Штатив ЗУБР для установки двух прожекторов — практичное решение для организации освещения там, где важна гибкость размещения. Высота регулируется от 650 до 1600 мм: можно выбрать удобный уровень установки под разные задачи. При весе всего 2 кг штатив остаётся лёгким и удобным для перемещения. tshemb

Отзывы о товаре Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
960х1600
Страна производитель
Россия
Описание
Штатив ЗУБР для установки двух прожекторов — практичное решение для организации освещения там, где важна гибкость размещения. Высота регулируется от 650 до 1600 мм: можно выбрать удобный уровень установки под разные задачи. При весе всего 2 кг штатив остаётся лёгким и удобным для перемещения. tshemb
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический штатив для 2х прожекторов ЗУБР 56932, 1,6 м - по цене 1520 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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