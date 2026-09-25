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Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м купить с доставкой в Москве
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Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м

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Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 1
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 2
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 3
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 4
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 5
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 6
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 7
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 8
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 9
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 10
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 11
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 12
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 13
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 14
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 15
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 16
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 1
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 2
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 3
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 4
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 5
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 6
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 7
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 8
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 9
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 10
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 11
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 12
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 13
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 14
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 15
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 16
  • Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742762
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
60х64 мм
Размеры в упаковке, см
67х45х24
Вес, кг.
2.15

Описание товара Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м

Штатив STAYER MAX Stable 56922_z01 для 2-х прожекторов 1,6м переносной Штатив предназначен для установки 2-х прожекторов. Регулируется по высоте от 65 до 160 см.

Отзывы о товаре Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
штатив
Max высота, мм
1600
Min высота, мм
650
Класс защиты
IP65
Количество прожекторов:
2
Габариты без упаковки
60х64 мм
Описание
Штатив STAYER MAX Stable 56922_z01 для 2-х прожекторов 1,6м переносной Штатив предназначен для установки 2-х прожекторов. Регулируется по высоте от 65 до 160 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический штатив для 2х прожекторов Stayer MAXStable 56922_z01, 1,6 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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