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Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м купить с доставкой в Москве
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Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м

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Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 1
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 2
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 3
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 4
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 5
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 6
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 7
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 8
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 9
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 10
Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
штатив
Max высота, мм
160
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
1
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 1
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 2
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 3
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 4
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 5
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 6
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 7
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 8
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 9
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 10
  • Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
штатив
Max высота, мм
160
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
1
Габариты без упаковки
100х630 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х24
Вес, кг.
1.89

Описание товара Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м

Штатив STAYER ''MASTER'' 56920_z01 для прожектора 1,6м переносной. Штатив предназначен для установки прожекторов. Регулируется по высоте от 65 до 160 см.

Отзывы о товаре Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
штатив
Max высота, мм
160
Min высота, мм
650
Количество прожекторов:
1
Габариты без упаковки
100х630 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив STAYER ''MASTER'' 56920_z01 для прожектора 1,6м переносной. Штатив предназначен для установки прожекторов. Регулируется по высоте от 65 до 160 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескопический штатив для прожектора Stayer MAXStable 56920_z01, 1,6 м - купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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