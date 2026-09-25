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Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т купить с доставкой в Москве
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Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Размеры в упаковке, см
36х34х30
Вес, кг.
2.19

Описание товара Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т

Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т

Отзывы о товаре Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т




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Характеристики
Бренд
Stayer
Описание
Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень для крепления груза Stayer 40564-8, 50 мм, 8 м, 3 т – стоимость товара 1600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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