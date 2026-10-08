Пояс монтажника с 20 карманами и 2 подвесными подсумками Kraftool 38742, 2 петли для крепления молот (38742)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной с интегрированными подсумками (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 742719
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4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной с интегрированными подсумками (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
75.0x33.0x7.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х16
Вес, кг.
1.41
Описание товара Пояс монтажника с 20 карманами и 2 подвесными подсумками Kraftool 38742, 2 петли для крепления молот (38742)
Пояс монтажника KRAFTOOL INDUSTRIE 20 карманов 38742 применяется для хранения и транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра работ. Обеспечивает удобный доступ ко всем необходимым приспособлениям в нужное время. Очень полезен в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Пояс имеет 2 подвесных подсумка, 20 карманов и 2 петли для крепления молотка и рулетки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной с интегрированными подсумками (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
75.0x33.0x7.0
Страна производитель
Китай
Пояс монтажника KRAFTOOL INDUSTRIE 20 карманов 38742 применяется для хранения и транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра работ. Обеспечивает удобный доступ ко всем необходимым приспособлениям в нужное время. Очень полезен в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Пояс имеет 2 подвесных подсумка, 20 карманов и 2 петли для крепления молотка и рулетки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс монтажника с 20 карманами и 2 подвесными подсумками Kraftool 38742, 2 петли для крепления молот (38742) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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