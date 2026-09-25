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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро

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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - фото 1
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - фото 2
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет коричневый серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - фото 1
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - фото 2
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
5.5
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет коричневый серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х34х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро

Эргономичный накладной доводчик Stayer серии MAXComfort обеспечивает контролируемое и бесшумное закрывание левых и правых дверей массой до 80 кг. Модель представлена в благородном коричневом оттенке, который идеально подходит для деревянных и металлических дверей аналогичной палитры. Высококачественное масло и специальное исполнение сальников сохраняют стабильную работоспособность при резких температурных колебаниях от -35 до +60 градусов, делая доводчик отличным решением для входных групп.

Отзывы о товаре Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
5.5
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет коричневый серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Россия
Описание
Эргономичный накладной доводчик Stayer серии MAXComfort обеспечивает контролируемое и бесшумное закрывание левых и правых дверей массой до 80 кг. Модель представлена в благородном коричневом оттенке, который идеально подходит для деревянных и металлических дверей аналогичной палитры. Высококачественное масло и специальное исполнение сальников сохраняют стабильную работоспособность при резких температурных колебаниях от -35 до +60 градусов, делая доводчик отличным решением для входных групп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-80, до 80 кг, коричневый серебро - по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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