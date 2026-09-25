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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро

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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 1
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 2
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 3
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 4
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый серебро. Двухступенчатая регулировка скорости закрытия. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 1
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 2
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 3
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 4
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро
1 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
5.5
Особенности
Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый серебро. Двухступенчатая регулировка скорости закрытия. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х33х18
Вес, кг.
2.68

Описание товара Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро

Усиленный механический доводчик Stayer MAXComfort спроектирован для интенсивной эксплуатации на тяжелых входных или межкомнатных дверных полотнах весом до 100 кг. Прочный силуминовый корпус и массивный коленный рычаг устойчивы к деформации при высоких нагрузках. Исполнение в коричневом цвете позволяет незаметно монтировать устройство на двери из темного массива или металлопрофиля. Раздельные регулировочные винты гарантируют идеальный прихлоп, исключающий сквозняки и резкие удары.

Отзывы о товаре Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
5.5
Особенности
Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый серебро. Двухступенчатая регулировка скорости закрытия. Морозостойкость до -35 °C. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Россия
Описание
Усиленный механический доводчик Stayer MAXComfort спроектирован для интенсивной эксплуатации на тяжелых входных или межкомнатных дверных полотнах весом до 100 кг. Прочный силуминовый корпус и массивный коленный рычаг устойчивы к деформации при высоких нагрузках. Исполнение в коричневом цвете позволяет незаметно монтировать устройство на двери из темного массива или металлопрофиля. Раздельные регулировочные винты гарантируют идеальный прихлоп, исключающий сквозняки и резкие удары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37917-100, до 100 кг, коричневый серебро - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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