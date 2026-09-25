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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта купить с доставкой в Москве
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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта

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Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 1
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 2
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 3
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 4
Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
механический
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Длина лезвия, мм
185
Максимальный диаметр реза, мм
20
Общая длина, мм
500
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 1
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 2
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 3
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 4
  • Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742685
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
185
Максимальный диаметр реза, мм
20
Материал рукояток
дерево
Общая длина, мм
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х28
Вес, г.
850

Описание товара Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта

Кусторез с деревянными рукоятками Grinda WH500 500мм 40252_z02 - эффективный и практичный инструмент для быстрой обрезки живой изгороди и подравнивания кустарника. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежное удержание кустореза и позволяют контролировать усилие резки.

Отзывы о товаре Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип инструмента
механический
Телескопические рукоятки
Нет
Тип ножа
односторонний
Материал лезвия
сталь
Форма лезвий
плоскостные
Волнистые лезвия
Да
Длина лезвия, мм
185
Максимальный диаметр реза, мм
20
Материал рукояток
дерево
Общая длина, мм
500
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кусторез с деревянными рукоятками Grinda WH500 500мм 40252_z02 - эффективный и практичный инструмент для быстрой обрезки живой изгороди и подравнивания кустарника. Эргономичные рукоятки обеспечивают надежное удержание кустореза и позволяют контролировать усилие резки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Grinda WH500 40252_z02, длина 500 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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