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Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д купить с доставкой в Москве
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Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д

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Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
набор для мойки
Материал
пластик, алюминий, резина
Особенности
Телескопическая рукоятка 1250-2050 мм. Регулятор потока воды. Быстросъемный соединитель 1/2" с автостопом. Бережная очистка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
набор для мойки
Материал
пластик, алюминий, резина
Ширина, см
25
Особенности
Телескопическая рукоятка 1250-2050 мм. Регулятор потока воды. Быстросъемный соединитель 1/2" с автостопом. Бережная очистка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.25х0.08
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д

Профессиональный моечный комплект Grinda PROLine RH-T разработан для деликатного и качественного ухода за лакокрасочным покрытием крупногабаритных автомобилей, фасадами зданий, витринами и садовой мебелью. Телескопическая алюминиевая штанга с плавной регулировкой длины обеспечивает удобный доступ к удаленным элементам без использования стремянок. Встроенная водопроводящая система снабжена плавным переключателем подачи воды, а мягкая плотная щетина с прорезиненным бампером исключает появление царапин.

Отзывы о товаре Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
набор для мойки
Материал
пластик, алюминий, резина
Ширина, см
25
Особенности
Телескопическая рукоятка 1250-2050 мм. Регулятор потока воды. Быстросъемный соединитель 1/2" с автостопом. Бережная очистка.
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный моечный комплект Grinda PROLine RH-T разработан для деликатного и качественного ухода за лакокрасочным покрытием крупногабаритных автомобилей, фасадами зданий, витринами и садовой мебелью. Телескопическая алюминиевая штанга с плавной регулировкой длины обеспечивает удобный доступ к удаленным элементам без использования стремянок. Встроенная водопроводящая система снабжена плавным переключателем подачи воды, а мягкая плотная щетина с прорезиненным бампером исключает появление царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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