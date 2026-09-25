Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
набор для мойки
Материал
пластик, алюминий, резина
Особенности
Телескопическая рукоятка 1250-2050 мм. Регулятор потока воды. Быстросъемный соединитель 1/2" с автостопом. Бережная очистка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 742684
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Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
набор для мойки
Материал
пластик, алюминий, резина
Ширина, см
25
Особенности
Телескопическая рукоятка 1250-2050 мм. Регулятор потока воды. Быстросъемный соединитель 1/2" с автостопом. Бережная очистка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.25х0.08
Вес, кг.
1.1
Описание товара Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д
Профессиональный моечный комплект Grinda PROLine RH-T разработан для деликатного и качественного ухода за лакокрасочным покрытием крупногабаритных автомобилей, фасадами зданий, витринами и садовой мебелью. Телескопическая алюминиевая штанга с плавной регулировкой длины обеспечивает удобный доступ к удаленным элементам без использования стремянок. Встроенная водопроводящая система снабжена плавным переключателем подачи воды, а мягкая плотная щетина с прорезиненным бампером исключает появление царапин.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
набор для мойки
Материал
пластик, алюминий, резина
Ширина, см
25
Особенности
Телескопическая рукоятка 1250-2050 мм. Регулятор потока воды. Быстросъемный соединитель 1/2" с автостопом. Бережная очистка.
Страна производитель
Китай
Профессиональный моечный комплект Grinda PROLine RH-T разработан для деликатного и качественного ухода за лакокрасочным покрытием крупногабаритных автомобилей, фасадами зданий, витринами и садовой мебелью. Телескопическая алюминиевая штанга с плавной регулировкой длины обеспечивает удобный доступ к удаленным элементам без использования стремянок. Встроенная водопроводящая система снабжена плавным переключателем подачи воды, а мягкая плотная щетина с прорезиненным бампером исключает появление царапин.
Набор для мойки с телескопической щеткой Grinda RH-T 8-428486_z02, диаметр соединения 1/2??, щетка д - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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