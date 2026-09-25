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Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике купить с доставкой в Москве
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Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике

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Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике - фото 1
Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Вид дождевателя
импульсный
Площадь полива
490
  • Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике - фото 1
  • Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742683
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал
металл
Вид дождевателя
импульсный
Площадь полива
490
Размеры в упаковке, см
38х12х8
Вес, г.
438

Описание товара Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике

Металлический импульсный распылитель на пике Grinda PROLine RB-P 8-427653_z02 предназначен для стационарного полива насаждений на садовом и дачном участке площадью до 490 м2. Профессиональные стационарные распылители серии PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе.

Отзывы о товаре Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал
металл
Вид дождевателя
импульсный
Площадь полива
490
Описание
Металлический импульсный распылитель на пике Grinda PROLine RB-P 8-427653_z02 предназначен для стационарного полива насаждений на садовом и дачном участке площадью до 490 м2. Профессиональные стационарные распылители серии PROLine отличаются особой прочностью, надёжностью, удобством и долговечностью. Обеспечивают простое, быстрое и герметичное подключение к поливочной системе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Импульсный распылитель Grinda RB-P 8-427653_z02, латунный, на пике - купить по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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