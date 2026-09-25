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Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок купить с доставкой в Москве
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Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок

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Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - фото 1
Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - фото 2
Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Черенок
да
Материал черенка
дерево
  • Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - фото 1
  • Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - фото 2
  • Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742678
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1500
Ширина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.18х0.09
Вес, кг.
2.5

Описание товара Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок

Садовые вилы Grinda 39725 используются на садовых участках для уборочных работ. Особо прочная рабочая часть имеет специальное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии. Благодаря этому данная модель имеет долгий срок службы.

Отзывы о товаре Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок




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Характеристики
Бренд
Grinda
Черенок
да
Материал черенка
дерево
Общая длина, мм
1500
Ширина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые вилы Grinda 39725 используются на садовых участках для уборочных работ. Особо прочная рабочая часть имеет специальное покрытие, которое защищает инструмент от коррозии. Благодаря этому данная модель имеет долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вилы садовые Grinda 39725, 280 ? 180 ? 1500 мм, антикор. покрытие, деревянный черенок - этот товар вы можете купить по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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