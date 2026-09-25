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Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш. купить с доставкой в Москве
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Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш.

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш.
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Размеры в упаковке, м
1.3х0.05х0.04
Вес, г.
500

Описание товара Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш.

Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш.

Отзывы о товаре Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш.




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Характеристики
Бренд
Raco
Описание
Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Черенок для садового инструмента Raco Maxi 4230-53844, 130 см, быстрозажимной механизм, дерево высш. - стоимость товара 1620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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