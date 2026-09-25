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Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм купить с доставкой в Москве
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Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 280 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм
11 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
43х42х24
Вес, кг.
19

Описание товара Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм

Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм

Отзывы о товаре Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель садовый для мотоблоков ЗУБР ИСМ-50, 50 мм - стоимость товара 11280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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