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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м

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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - фото 1
Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - фото 2
Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
  • Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - фото 1
  • Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - фото 2
  • Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м
3 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
1.84

Описание товара Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м

Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичный выбор для тех, кто ценит аккуратную и эффективную работу с инструментом. Леска выполнена из нейлона, отличается прочностью и удобством в использовании. Витой квадрат обеспечивает выразительный профиль сечения, а диаметр 3 мм позволяет справляться с задачами, где требуется более выносливая оснастка. Надёжный аксессуар для регулярного ухода за участком и поддержания триммера в рабочем состоянии.

Отзывы о товаре Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
3
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичный выбор для тех, кто ценит аккуратную и эффективную работу с инструментом. Леска выполнена из нейлона, отличается прочностью и удобством в использовании. Витой квадрат обеспечивает выразительный профиль сечения, а диаметр 3 мм позволяет справляться с задачами, где требуется более выносливая оснастка. Надёжный аксессуар для регулярного ухода за участком и поддержания триммера в рабочем состоянии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м - стоимость товара 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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