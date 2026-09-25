Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 742653
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Загружаем...
3 130 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
1.84
Описание товара Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м
Комплектующие ЗУБР для триммеров — практичный вариант для работы с леской диаметром до 2,4 мм. Квадратное сечение помогает эффективно справляться с растительностью, а пластиковая катушка и корпус из нейлона делают конструкцию лёгкой и удобной для использования. Подходит для оснащения триммера леской соответствующего диаметра.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Комплектующие ЗУБР для триммеров — практичный вариант для работы с леской диаметром до 2,4 мм. Квадратное сечение помогает эффективно справляться с растительностью, а пластиковая катушка и корпус из нейлона делают конструкцию лёгкой и удобной для использования. Подходит для оснащения триммера леской соответствующего диаметра.
Леска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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