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Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м

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Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - фото 1
Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - фото 2
Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - фото 1
  • Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - фото 2
  • Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742651
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м
2 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, кг.
1.96

Описание товара Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м

Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичное решение для комплектации триммера. Леска с сечением в форме звезды и диаметром 2,4 мм подходит для задач, где важна заданная форма сечения и стандартный размер. Катушка выполнена из пластика, корпус — из нейлона. Надёжное сочетание материалов для удобного использования в работе с триммером.

Отзывы о товаре Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие и аксессуары для триммеров ЗУБР — практичное решение для комплектации триммера. Леска с сечением в форме звезды и диаметром 2,4 мм подходит для задач, где важна заданная форма сечения и стандартный размер. Катушка выполнена из пластика, корпус — из нейлона. Надёжное сочетание материалов для удобного использования в работе с триммером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м - стоимость товара 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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