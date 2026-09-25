Top.Mail.Ru
Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
3
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м
2 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
3
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, кг.
1.84

Описание товара Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м

Комплектующие ЗУБР для триммеров — практичное решение для поддержания инструмента в рабочем состоянии. Катушка и корпус выполнены из пластика, что делает комплект лёгким и удобным в обращении. Леска диаметром 3 мм с круглой формой сечения подходит для задач, где важны стабильная подача и аккуратная работа триммера. Надёжный аксессуар для регулярного использования и своевременной замены расходных элементов.

Отзывы о товаре Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Материал катушки
пластик
Диаметр, мм
3
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
3
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие ЗУБР для триммеров — практичное решение для поддержания инструмента в рабочем состоянии. Катушка и корпус выполнены из пластика, что делает комплект лёгким и удобным в обращении. Леска диаметром 3 мм с круглой формой сечения подходит для задач, где важны стабильная подача и аккуратная работа триммера. Надёжный аксессуар для регулярного использования и своевременной замены расходных элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м – стоимость товара 2890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...