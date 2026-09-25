Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
В наличии
Код товара: 742637
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х22
Вес, кг.
1.13
Описание товара Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, бесшумная леска не создает вибрации во время работы -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: витой квадрат -Длина: 240 м
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER КРУГ 75005-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитЛеска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-2.4, 2,4 мм, 400 м
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-2.4, 2,4 мм, 400 м
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР КРУГ 71015-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР ЗВЕЗДА 71025-3.0, 3,0 мм, 240 м
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-2.4, 2,4 мм, 350 м
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЛеска для триммера ЗУБР ВИТОЙ КВАДРАТ 71035-3.0, 3,0 мм, 230 м
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, бесшумная леска не создает вибрации во время работы -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: витой квадрат -Длина: 240 м
Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Леска для триммера STEHER ВИТОЙ КВАДРАТ 75025-2.4, 2,4 мм, 240 м