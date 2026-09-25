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Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м

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Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 1
Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 1
  • Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х23
Вес, кг.
1.61

Описание товара Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м

Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, износостойкая леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: круг -Длина: 240 м

Отзывы о товаре Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
круг
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, износостойкая леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: круг -Длина: 240 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера STEHER КРУГ 75005-2.4, 2,4 мм, 240 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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