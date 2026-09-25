Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
В наличии
Код товара: 742633
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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х22
Вес, кг.
1.13
Описание товара Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, с быстрорежущим профилем леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: звезда -Длина: 240 м
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Бренд
STEHER
Тип товара
Комплектующие
Материал корпуса
нейлон
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
звезда
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Идеально подходит для кошения растительности на приусадебном участке. Качественная, с быстрорежущим профилем леска будет работать долго и эффективно -Диаметр: 2.4 мм -Сечение: звезда -Длина: 240 м
Леска для триммера STEHER ЗВЕЗДА 75015-2.4, 2,4 мм, 240 м - стоимость товара 1150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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