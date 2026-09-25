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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн купить с доставкой в Москве
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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн

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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 1
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 2
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 3
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 4
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 5
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
3
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
15
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 1
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 2
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 3
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 4
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 5
  • Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
3
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
15
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х8
Вес, кг.
1.16

Описание товара Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн

Силовой удлинитель ЗУБР КГ 325-Ш3 15 м, 4000 Вт, 3 гнезда 55024-15 предназначен для подключения электрических приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Позволяет выполнять работы в любое время года. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение.



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Отзывы о товаре Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
3
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
15
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Силовой удлинитель ЗУБР КГ 325-Ш3 15 м, 4000 Вт, 3 гнезда 55024-15 предназначен для подключения электрических приборов, которые находятся на удалении от основного источника сети. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40°С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Позволяет выполнять работы в любое время года. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель силовой-шнур ЗУБР КГ-325-Ш3 IP44 55024-15, 4000 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 15 м, КГ, 3 гн - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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