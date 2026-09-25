Удлинитель силовой-шнур ЗУБР ПВС-315-Ш IP44 55020-20, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 742627
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1 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Удлинитель силовой-шнур ЗУБР ПВС-315-Ш IP44 55020-20, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС
Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 315-Ш", 20 м, 3500 Вт, 1 гнездо, IP44, ПВС 3х1,5 мм2, 55020-20 применяется для подключение одного электроприбора на удаленном расстоянии от основного источника питания. Шнур оснащен ударостойкой вилкой и розеткой. Надежное крепление провода к клеммам защищает удлинитель от перегрева и искрения. Гибкий кабель из ПВХ исключает появление оголенных участков провода.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
1
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
20
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Удлинитель силовой-шнур - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 315-Ш", 20 м, 3500 Вт, 1 гнездо, IP44, ПВС 3х1,5 мм2, 55020-20 применяется для подключение одного электроприбора на удаленном расстоянии от основного источника питания. Шнур оснащен ударостойкой вилкой и розеткой. Надежное крепление провода к клеммам защищает удлинитель от перегрева и искрения. Гибкий кабель из ПВХ исключает появление оголенных участков провода.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Удлинитель силовой-шнур ЗУБР ПВС-315-Ш IP44 55020-20, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 20 м, ПВС - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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