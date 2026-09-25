Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-30_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 30м 400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 480 руб.
В наличии
Код товара: 742616
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Загружаем...
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Загружаем...
12 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х22
Вес, кг.
8.6
Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-30_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 30м 400
Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55086-30_z01 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Провод КГ (резиновая изоляция) — устойчив к низким температурам до -40градусов, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Надёжная стальная катушка — для профессионального использования. Обеспечивает повышенную электробезопасность. Надёжное крепление кабеля к клеммам — предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник — защищающий шнур от перегибов и истирания. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55086-30_z01 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Провод КГ (резиновая изоляция) — устойчив к низким температурам до -40градусов, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Надёжная стальная катушка — для профессионального использования. Обеспечивает повышенную электробезопасность. Надёжное крепление кабеля к клеммам — предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник — защищающий шнур от перегибов и истирания. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool HEAVY DUTY 55086-30_z01, 4000 Вт, КГ 3 ? 2,5 30м 400 - стоимость товара 12480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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