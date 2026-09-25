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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ

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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ - фото 1
Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ - фото 1
  • Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742615
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ
3 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
2.8

Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ

Удлинитель на катушке предназначен для подключения бытовых электрических приборов расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Может применяться как в закрытых помещениях, так и на улице. Высокопрочный кабель устойчив к резким перепадам температуры. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надежную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Надежное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищающий шнур от перегибов и истирания.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
30
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель на катушке предназначен для подключения бытовых электрических приборов расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Может применяться как в закрытых помещениях, так и на улице. Высокопрочный кабель устойчив к резким перепадам температуры. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надежную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Надежное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищающий шнур от перегибов и истирания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-30_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 30 м, КГ - стоимость товара 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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