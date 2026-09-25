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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4

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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 1
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 2
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 3
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 4
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 5
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 6
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 7
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 8
Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 1
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 2
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 3
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 4
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 5
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 6
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 7
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 8
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 100 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742614
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4
16 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х22
Вес, кг.
10.55

Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4

Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55089-50 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надёжную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания. Термопредохранитель для безопасной работы. Устойчивая металлическая стойка.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
4000
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x2,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
серый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель на катушке KRAFTOOL 55089-50 — предназначен для подключения бытовых электрических приборов, расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надёжную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания. Термопредохранитель для безопасной работы. Устойчивая металлическая стойка.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на стальной катушке Kraftool EXPERT 55089-50, 4000 Вт, ПВС 3 ? 2,5 50м 4000Вт IP4 - по цене 16100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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