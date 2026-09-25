Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, КГ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
В наличии
Код товара: 742612
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5 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
4.5
Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, КГ
Силовой удлинитель на стальной катушке предназначен для подключения бытовых электрических приборов расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Может применяться как в закрытых помещениях, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надежную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Силовой удлинитель на стальной катушке предназначен для подключения бытовых электрических приборов расположенных на небольшом расстоянии от питающей сети. Может применяться как в закрытых помещениях, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивает компактное хранение. Эластичный и прочный соединительный шнур имеет двойную изоляцию кабеля и надежную вилку, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Провод КГ (резиновая изоляция) устойчив к низким температурам до -40С, к агрессивным средам, к деформациям и ударам. Специальный воротник, защищающий шнур от перегибов и истирания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, КГ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке ЗУБР КГ-315 IP44 55080-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, КГ