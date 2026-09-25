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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м,

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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, - фото 1
Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, - фото 1
  • Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742611
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х23
Вес, кг.
4.5

Описание товара Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м,

Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат.



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м,




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3700
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на стальной катушке - 1шт.
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Электротехнические изделия STAYER созданы на основе современных материалов и технологий. Благодаря соблюдению высоких стандартов качества, наша продукция обеспечит надежную работу на протяжении всего срока службы. Является незаменимым помощником, обеспечивая комфорт в работе и отличный результат.


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Силовой удлинитель на стальной катушке Stayer PRO-315 IP44 55077-50_z01, 3700 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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