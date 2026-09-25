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Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м купить с доставкой в Москве
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Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м

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Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 1
Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 2
Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 3
Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 4
Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 5
Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 6
Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
1300
Количество розеток
4
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 1
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 2
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 3
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 4
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 5
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 6
  • Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742609
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
1300
Количество розеток
4
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
нет
Комплектация
Удлинитель силовой на катушке - 1шт.
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х20
Вес, кг.
2.52

Описание товара Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м

Удлинитель на катушке MIRAX 55052-50 применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания.



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Отзывы о товаре Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
1300
Количество розеток
4
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
нет
Комплектация
Удлинитель силовой на катушке - 1шт.
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель на катушке MIRAX 55052-50 применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Надёжное крепление кабеля к клеммам предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель силовой на катушке MIRAX ПВС 55052-50, 1300 Вт, 2 ? 0,75 мм?, 50 м - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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