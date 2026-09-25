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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м купить с доставкой в Москве
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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м
3 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Размеры в упаковке, см
34х25х20
Вес, кг.
3.42

Описание товара Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м

Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м



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Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MIRAX
Описание
Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на катушке MIRAX ПВС IP44 55051-50, 3500 Вт, 3 ? 2,5 мм?, 50 м - данный товар вы можете купить по цене 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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