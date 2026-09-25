Top.Mail.Ru
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 1
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 2
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 3
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 4
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 5
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 6
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 7
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 8
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 9
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 1
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 2
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 3
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 4
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 5
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 6
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 7
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 8
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 9
  • Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315
4 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х21
Вес, кг.
3.73

Описание товара Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315

Силовой удлинитель на катушке ЗУБР 55081-50_z01, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Заземляющая жила обеспечивает повышенную электробезопасность. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель силовой
Максимальная нагрузка, Вт
3500
Количество розеток
4
Сечение кабеля
3x1,5 мм?
Длина кабеля, м
50
Номинальная сила тока, А
16
Напряжение сети, В
220
Розетки с заземлением
да
Комплектация
Силовой удлинитель на катушке - 1шт.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Силовой удлинитель на катушке ЗУБР 55081-50_z01, применяется для подключения электрических приборов к сети, предназначен для использования, как в помещении, так и на улице. Катушка позволяет легко сматывать и разматывать кабель, обеспечивая мобильное перемещение и компактное хранение. Заземляющая жила обеспечивает повышенную электробезопасность. Надежное крепление кабеля к клеммам, предотвращает нагрев и искрение. Специальный воротник защищает шнур от перегибов и истирания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Силовой удлинитель на катушке ЗУБР ПВС IP44 55081-50_z01, 3500 Вт, 3 ? 1,5 мм?, 50 м, 315 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...